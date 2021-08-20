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«В большей степени – это моя вина»: Левкин назвал причины расставания со своей первой женой

Как отметил певец, их брак продержался всего шесть лет.

«В большей степени – это моя вина»: Левкин назвал причины расставания со своей первой женой
Владимир Левкин. Фото: Globallookpress.com

Музыкант и бывший лидер группы «На-На» Владимир Левкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей первой женой Мариной.

Владимир Левкин с первой семьей
Владимир Левкин с первой семьей. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Первая жена стоически реагировала на мою славу. Я, по сути, не видел, как росла моя дочь Вика. Не было тогда мобильных телефонов. Я жену скрывал от поклонниц. Жен по контракту надо было скрывать. Я ей сразу сказал, что есть рабочий контракт с Бари Алибасовым. Мы познакомились с Мариной в концертном зале «Россия». Она просто пришла на концерт».

Владимир Левкин

Как отметил Левкин, вместе они были всего шесть лет. «Это тяжелая история моей жизни. Обстоятельства сложились так. В большей степени — это моя вина. Я влюбился в другую. В Оксану. Свою вторую жену. С дочкой Викой какое-то время мы не общались. Я пришел к ней в первый класс, а потом только на выпускной. Мне тяжело говорить. Я во многом был не прав», — заметил Владимир Левкин.

Напомним, что у Владимира Левкина есть от первой жены дочь Виктория. Она появилась на свет в 1993 году.

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Владимир ЛевкинГруппа "На-на"Программа "Судьба человека"