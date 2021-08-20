«В большей степени – это моя вина»: Левкин назвал причины расставания со своей первой женой

Как отметил певец, их брак продержался всего шесть лет.

Музыкант и бывший лидер группы «На-На» Владимир Левкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей первой женой Мариной.

«Первая жена стоически реагировала на мою славу. Я, по сути, не видел, как росла моя дочь Вика. Не было тогда мобильных телефонов. Я жену скрывал от поклонниц. Жен по контракту надо было скрывать. Я ей сразу сказал, что есть рабочий контракт с Бари Алибасовым. Мы познакомились с Мариной в концертном зале «Россия». Она просто пришла на концерт». Владимир Левкин

Как отметил Левкин, вместе они были всего шесть лет. «Это тяжелая история моей жизни. Обстоятельства сложились так. В большей степени — это моя вина. Я влюбился в другую. В Оксану. Свою вторую жену. С дочкой Викой какое-то время мы не общались. Я пришел к ней в первый класс, а потом только на выпускной. Мне тяжело говорить. Я во многом был не прав», — заметил Владимир Левкин.

Напомним, что у Владимира Левкина есть от первой жены дочь Виктория. Она появилась на свет в 1993 году.

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