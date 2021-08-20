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«Верните семью, вы же сильный мужчина»: Омаров показал, как проводит время с дочкой от Бородиной

Бизнесмен и телезвезда развелись 6 августа.

«Верните семью, вы же сильный мужчина»: Омаров показал, как проводит время с дочкой от Бородиной
Курбан Омаров. Фото: instagram.com/zimamoscow

Ксения Бородина и Курбан Омаров зарегистрировали свой брак в 2016-м. В то же году у них родилась дочь Теона. Этой весной фанаты пары почувствовали неладное – бизнесмен и телеведущая перестали публиковать в Сети совместные фото. Самые худшие их опасения подтвердились позже – Ксения и Курбан объявили о разводе после шести лет совместной жизни. Их развели 6 августа.

В своем Instagram Омаров показал, как весело проводит время с дочерью. А фанаты призвали его одуматься.

Курбан Омаров и Теона
Курбан Омаров и Теона. Скриншот: instagram.com/zimamoscow

«Вы же сильный и умный мужчина! Верните семью! Вся страна этого ждет! Какая Теона красотка прикольная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, у Курбана есть старший сын Омар от предыдущих отношений, а у Ксении дочь Маша от первого брака.

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