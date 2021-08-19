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«Идеальная пара»: Курбан Омаров спровоцировал новые слухи о наладившейся личной жизни

Бизнесмен опубликовал свежее фото в своем Instagram.

«Идеальная пара»: Курбан Омаров спровоцировал новые слухи о наладившейся личной жизни
Курбан Омаров. Фото: Global Look Press

Курбан Омаров и Ксения Бородина развелись 6 августа. В браке они прожили шесть лет. Причины расставания пара так и не озвучила, Ксения лишь однажды обмолвилась, якобы Курбан сделал то, что прощать нельзя. Теперь каждый из них строит новую жизнь. Накануне бизнесмен заинтриговал своих подписчиков, опубликовав фото  с поэтессой Анной Егоян.

Курбан Омаров и Анна Егоян
Курбан Омаров и Анна Егоян. Скриншот: instagram.com/zimamoscow

«Вы уже видели наш клип на стих «Запомни меня таким». Совсем скоро вы увидите и услышите еще один. Равнодушных снова не останется», — написал Омаров.

Фанаты сразу же отметили, что Курбан и Анна – прекрасно смотрятся вместе.

«Красивые! Идеальная пара! Вы как с принцессой из сказки! Желаю вам личного счастья!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в браке с Бородиной у Омарова родилась дочь Теона. Также у бизнесмена есть старший сын Омар от предыдущего союза.

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