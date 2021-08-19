Юристы отмечают, что Курбан Омаров после развода останется ни с чем

В начале августа популярная телеведущая Ксения Бородина развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Публика ожидала, что бывшие супруги будут долго и скандально делить совместно нажитое имущество, особенно после слухов о том, что в этой семье зарабатывала, в основном, жена, а муж висел у нее на шее.

Однако юристы отмечают, что после развода Омарову ничего существенного не достанется. Самое крупное финансовое вложение семьи — особняк в элитном подмосковном поселке площадью в 216 квадратных метров и стоимостью в 50 миллионов рублей (+10 миллионов на ремонт) — Бородина еще до развода переписала на свою маму. Курбан уже съехал из этого дома, но мог бы побороться за его часть.

«Если будет выяснено, что муж не давал письменного согласия на то, чтобы загородный дом отошел теще, то эту сделку можно оспорить в суде. По закону согласие второго супруга на сделки с недвижимостью обязательно, — цитирует юриста Дмитрия Кузьмичева «Комсомольская правда». — С другой стороны, вряд ли бы кто-то согласился оформить сделку с квартирой без письменного согласия мужа, такую ответственность мало кто возьмет — чревато. Скорее всего, Курбан давал согласие — делал так, как сказала ему жена».

Издание также приводит слова другого адвоката, который знаком с данной ситуацией. Юрист отметил, что конкретно в этом случае мужу ничего не светит — Омаров выходит из развода на нуле, его супруга заранее «подгребла под себя» всю недвижимость и все финансы. В активе мужчины осталась лишь его собственная небольшая квартира на окраине Москвы.

Журналисты добавили, что Ксения в браке приобрела еще две квартиры — для подрастающих дочек. Кроме того, до замужества у нее уже была двухкомнатная элитная квартира на Мичуринском проспекте.

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