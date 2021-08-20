Сыграла на контрасте: Клава Кока в зеленом платье показала откровенное декольте с красным бельем

Певица и телеведущая стала чаще наряжаться в женственные и гламурные наряды.

25-летняя подопечная продюсерского центра Black Star Клава Кока на днях отпраздновала очередное достижение в карьере. У инстадивы количество фолловеров перевалило за 7 миллионов, и по этому случаю красотка устроила горячую и яркую фотосессию. Она нарядилась в зеленое платье, под которое надела красное белье, а в руки взяла семь желтых лимонов.

Снимая в stories закулисье процесса, Клава Кока не постеснялась показать крупным планом свое откровенное декольте. Белье без пуш ап нарочито демонстративно выглядывало из-под платья на тонких бретелях – мысли как-то скрыть его у модницы явно не было. Но это нисколько не испортило кадр, ведь звезде сцены есть что показать – в этом смогли убедиться фанаты чуть раньше, когда Клава Кока явила миру свою горячую фотосессию для журнала Playboy.

больше по теме Стильно и по-девичьи: Ирина Пегова в зеленом платье поддержала тренд на съемные отложные воротнички Актриса театра и кино завершила свой отпуск и вернулась в Москву.

Напомним, Клава Кока – певица родом из Екатеринбурга с настоящим именем Клавдия Высокова. Девушка долго шла к своей слава, параллельно взяв несколько рубежей – блогерство и карьеру телеведущей на шоу «Орел и решка». Сейчас в ее музыкальном багаже есть клипы, которые в YouTube посмотрели уже более 100 миллионов пользователей.

Смотрите также