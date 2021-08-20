Для особого случая: Клава Кока в «бумажном» корсетном платье подчеркнула точеную талию

В эти дни в Сочи настоящий звездопад легенд эстрады, а также начинающих молодых исполнителей. Несколько дней на Черноморском побережье будет проходить музыкальный фестиваль «Новая волна».

В числе звездных гостей – не только легенды сцены, но и представители современного шоу-бизнеса. Кумир молодежи Клава Кока появилась на красной дорожке в оригинальном наряде, который больше напоминал заготовку, чем законченный наряд. Корсетное платье-бюстье, подчеркнувшее точеный стан звезды, и пышная юбка имитировали мятую бумажную фактуру, а обилие украшений напоминало, что это аутфит для особого случая.

Напомним, Клава Кока давно стала кумиром молодежи. На днях он отпраздновала очередной рубеж, который преодолела в карьере, — количество ее фолловеров в Instagram достигло семи миллионов подписчиков. YouTube-канал звезды смотрит 4 миллиона пользователей, а за ее тикток-активностью в китайской соцсети следят более 8 миллионов.

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