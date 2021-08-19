Есть на что посмотреть: Клава Кока показала свой пуш-ап крупным планом

Популярная певица все чаще выбирает откровенные и женственные наряды.

25-летняя звезда современности Клава Кока все активнее эксплуатирует образ гламурной дивы, выбирая откровенные и яркие наряды. Ранее историк моды Александр Васильев заметил, что стиль девушки практически не отличается от образа соседской девчонки в косухе и оверсайз. Но сейчас блондинка отступает от него.

В своих stories Клава Кока показала закулисье съемок, на которых позировала в нижнем белье базового цвета и белой рубашке поверх комплекта. Комментируя происходящее – кто-то кому-то сделал предложение на ее глазах, — Клава Кока показала свой пуш-ап крупным планом.

Напомним, накануне своего 25-летия в июле девушка стала cover girl Playboy, раздевшись для журнала и удивив этим поступком многих поклонников. Сама красотка объяснила, что сейчас пришло время чего-то нового, она выросла и чувствует себя привлекательной. Хотя раньше стеснялась даже снимки в купальнике постить.

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