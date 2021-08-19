«Мы заворожены»: Рудковская в струящемся платье с длинным шлейфом появилась на «Новой волне»

Яна Рудковская всегда находится в центре событий. Она не пропускает музыкальных премий, а также фестивалей и других мероприятий Жена Евгения Плющенко также частая гостья модных показов. Она следит за модой и дружит со многими дизайнерами. Более того, она несколько недель готовилась к «Новой волне», которая в этом году вернулась в Сочи. И накануне блондинка приехала на побережье Черного моря.

На красной дорожке появился Тимур Родригез, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. Привлекла к себе внимание больше всех именно Яна. Она затмила других гостей на ковровой дорожке. Светская львица покрасовалась перед ведущим в струящемся канареечном платье с блестками, перьями и очень длинным шлейфом. Туфли на шпильке, а также миниатюрная сумочка дополнили ее лук.

«Мы, конечно, заворожены, скажем прямо! Это пока выходит за границы дозволенного! Это кто?» — сказал ведущий. «Цвет настроения — желтый», — ответила звезда.

По словам, Яны, ее выбор пал на наряд ливанского дизайнера Georges Hobeika. Киркоров тоже пришел в восторг от ее образа. Друзья сразу обменялись своими знаниями в моде и похвастались обновками перед друг другом. Поклонники одарили блондинку теплыми словами. «Красота, мне так нравится это платье», «Роскошно», «Богиня вечера», «Как этот лук смотрится», «Вы бесподобны», — стали писать пользователи Сети.

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