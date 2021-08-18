«Стараюсь занять Никитку»: Сергей Лазарев запечатлелся с подросшим сыном

Сергей Лазарев является одним из самых известных артистов в стране. Он дважды ездил на «Евровидение», но победить так и не смог. Количество его поклонников только растет, а Филипп Киркоров признавался, что видит в нем своего приемника. Лазарев предпочитает скрывать личную жизни после расставания с Лерой Кудрявцевой. Однако несколько лет назад стало известно, что у него есть сын Никита. Потом он признался, что у него подрастает еще и дочка Анна.

Сейчас малышке около трех лет, а вот первенцу артиста уже почти семь лет. Певец часто берет мальчика с собой на концерты и даже в этом году выступал с ним на сцене. Сергей признавался, что сыну нравится футбол. Однако он старается дать ему всестороннее развитие. 18 августа Лазарев поделился снимками с Никитой. Они покривлялись на камеру.

«Уезжая на гастроли, я всегда стараюсь занять Никитку увлекательными делами! Вчера плаванье, сегодня занимались танцами и, конечно, английский. Даже уезжая на отдых, мы все равно стараемся хотя бы по 20 минут в день уделять английскому, чтобы не терять навыки. Оптимально для нас учиться онлайн!» — поделился артист.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие отметили, что мальчик копия отца. «Красавчики, вы отличный отец», «Какой большой стал! Никита красавчик», «Какие вы милые», «Какие классные!», «Они же одинаковые», «Будущий крушитель сердец», «Папин зая. Такой голубоглазый глазастик», «А вы уже в школу пойдете? Это так уже вырос», — прокомментировали пост подписчики.

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