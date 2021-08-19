«Смотрится интересно»: Юдашкина в свободном платье с орнаментом предстала возле водоема в своем имении

Российские звезды отметили Яблочный Спас. Екатерина Стриженова вместе со своей подругой Ольгой Машной собрала в саду яблоки, из которых потом актрисы собрались сделать сок и законсервировать в нем томаты.

Жена Валентина Юдашкина Марина тоже вышла в свой сад, чтобы отметить этот праздник. Она отведала яблоки за красивым столом на фоне водоема с кувшинками, вазоном и скульптурами цапель. Бизнесвумен при этом облачилась в свободное платье с орнаментом, подобрав к нему босоножки на низком каблуке. Ее лук высоко оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«На мой взгляд, очень интенсивное платье. Я бы сказала, что летнее-летнее. Во-первых, белый цвет летом всегда актуален. Во-вторых, цветочная тема, представленная в рисунке, несколько сезонов держится на подиумах. В-третьих, свободный крой позволяет легче переносить нестерпимую жару этого лета. В-четвертых, летнего зноя добавляют восточные нотки в орнаменте босоножек в одноименном стиле. Прекрасный выбор. Смотрится очень интересно. Что касается коррекции фигуры, то летящее свободное платье прекрасно справляется с этой задачей», — прокомментировала фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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