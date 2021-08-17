Женщина с секретом: Юдашкина показала фигуру «песочные часы» в ультрамариновом платье-карандаше

62-летняя Марина Юдашкина много времени проводит в своем имении в элитном поселке Баковка в 5 километрах от Москвы по Минскому шоссе. Коттедж в классическом стиле окружен роскошным садом, где любят неспешно прогуливаться модельер Валентин Юдашкин и его жена.

Недавно Марина Юдашкина сделала своими руками уличный стол из металла и бетона, не найдя подходящего экземпляра в продаже. Поставив его возле коттеджа, она устроила для близких чаепитие с сушками. Воду вскипятила по русской традиции – в самоваре.

Для Марины Юдашкиной это привычная практика – трапезничать во дворе, ведь вокруг такая красота. В личном блоге возлюбленная кутюрье запечатлелась на фоне прогулочной зоны своего сада, где яркое цветение и зелень создавали живописный фон ее образу. Сама бизнесвумен облачилась в ультрамариновое платье-карандаш по фигуре, показав идеальную фигуру «песочные часы».

Фолловеры жены Валентина Юдашкина восхитились композицией фотографии, а также стройностью своей любимицы. Многие из них с любопытством стали спрашивать знаменитую блондинку, как она в свои годы ухитряется сохранить такую фигуру и в чем секрет ее красоты.

«Смотрю на вас, Марина, и всегда восхищаюсь вами. Вы потрясающая женщина! Всех благ вам!», «Расскажите секрет, как оставаться в такой прекрасной форме?», «Какая же вы красивая», «Вы по природе такая стройная? Или диета?», «Мариночка, как же вы прекрасны!», «Очень красиво синее на зеленом фоне», — прокомментировали снимок люди.

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