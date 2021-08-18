В пудровых тонах: Стриженова в юбке миди и приталенном жакете с узором предстала в студии

Екатерина Стриженова уже давно является телеведущей. Многие зрители именно ее видят первой каждый день, так как она ведет передачу «Доброе утро». Также артистка ведет еще один проект «Время покажет». Особое внимание она уделяет своим нарядам. В 53-года Стриженова может похвастаться стройной фигурой. В обычной жизни она часто носит платья оверсайз, а вот для эфиров наряды ей подбирают стилисты.

Летом телеведущая все чаще выходит в эфир струящихся платьях и ярких костюмах. 18 августа Екатерина появилась в студии в новом наряде. На этот раз она отметилась в юбке миди прямого кроя цвета припыленной розы. Поверх белой рубашки был надет сливочный жакет с узором в розовом цвете. Голубые туфли-лодочки дополнили ее образ. Стриженова подчеркнула талию и стройные лодыжки.

Поклонники восхитились не только нарядом, но тем, как выглядит телеведущая. Ей адресовали много комплиментов. «Очень стильно! Я аплодирую вам и стилисту!», «Такая изящная», «Вы пример, как красиво выглядеть на работе», «Какой приятный цвет и так вас освежает», «Ваши ноги украшение канала», «Екатерина, ваша юбка очень красивая и жакет удачный», «Как вы ходите на каблуках», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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