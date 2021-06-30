Глаза по-прежнему молодые: как выглядит Машная через 33 года после выхода «Гардемаринов»

29 июня звезде фильма «Гардемарины, вперед!» Ольге Машной исполнилось 57 лет. Широкая публика давно не видела актрису, которая редко теперь снимается в кино и совсем не появляется в социальных сетях. Ее подруга Екатерина Стриженова решила исправить это упущение и выложила в личный блог короткое видео с ней.

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Знаменитая брюнетка рассказала, что ее подруга снялась в продолжении «Гардемаринов» и заехала к ней в гости как раз в день именин. Ольга на вопрос Екатерины о настроении неожиданно запела: «День рождения – грустный праздник». Но потом взяла себя в руки и сказала, что у нее все хорошо, поскольку у нее замечательные подруги и друзья.

Стриженова сообщила, что у Машной нет Instagram, поэтому поздравить актрису можно в ее аккаунте. На приглашение одним из первых откликнулся Николай Цискаридзе.

«Поздравляю!» — написал он, украсив свое короткое послание многочисленными смайлами.

Отметим, что Ольга Машная, хоть и прожила уже немало лет, сохранила свою фирменную внешность с выразительными большими глазами.

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