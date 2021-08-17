Яркий жакет, как вишенка на торте: Стриженова искусно подала фигуру в платье-футляре с эффектом стройности

Екатерина Стриженова появилась на записи очередного шоу «Время покажет» в полуприлегающем черном платье-футляре. С ним в комплект ведущая примерила жакет оверсайз неонового салатового оттенка, который сыграл роль вишенки на торте в образе ведущей.

В этом луке Стриженова выглядела особенно стройной. Не удивительно, ведь именно к таким платьям предлагала присмотреться известный стилист Эвелина Хромченко. По словам ведущей «Модного приговора» на Первом канале, полуприлегающие однотонные платья неизменно вытягивают силуэт, от чего фигура кажется тоньше. Кроме того, наряд имел черный цвет, а он действительно стройнит, говорила фэшн-эксперт.

А вот об оттенке жакета Стриженовой ранее высказывался коллега Эвелины Хромченко Александр Васильев. По его словам, он, конечно, привлекает внимание, но идет далеко не всем. Зато отлично смотрится на загорелой коже и подходит ярким брюнеткам.

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