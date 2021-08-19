«Мы не близнецы»: как выглядит третья сестра Асмус, которая иногда дублирует ее в кино

Кристина Асмус выросла в многодетной семье в подмосковном Королеве. У нее есть две старшие сестры, Екатерина и Ольга, а также младшая Карина. И именно она очень близка звезде «Текста».

Как рассказала экс-жена Гарика Харламова, ее сестра тоже всю жизнь занимается гимнастикой. Но Кристина дошла до уровня кандидата в мастера спорта, а Карина – мастер спорта международного класса и фитнес-тренер. Кроме того, ее родственница имеет непосредственное отношение к кино, работая каскадером. А в некоторых ролях младшая из сестер Асмус дублировала Кристину.

«Она уже во второй раз мой дублер! Первый раз — в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», где я сыграла двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину (я тоже профессионально занималась гимнастикой, но не все трюки в фильме выполняла сама). И вот сейчас в фильме «Булки». Но если в первый раз все было заранее спланировано, то сейчас это получилось неожиданно даже для нее самой. Мы полетели на Шри-Ланку вместе. Я — работать, а Карина с ребенком за компанию и мне с дочкой помочь. Но на одной из съемок я звоню Карине и говорю: «Слушай, тут эпизод непростой решили на мопеде снять…». Карина (через микропаузу): «Выезжаю! Мне только от пляжа до машины пара минут добежать». И уже через 10 минут она репетировала эту сцену», — написала в личном блоге Кристина Асмус.

Актриса сказала, что очень гордится своей родственницей и считает, что ей очень повезло с сестрой. Также в своем посте звезда решила уточнить один момент. «Заранее отвечаю на вопрос, который меня всегда удивляет — мы не близнецы, Карина младше меня на 3 года. А еще через 2 недели ей 30 лет. Генетика», — прокомментировала Кристина Асмус.

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