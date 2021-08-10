«Безумно похожа на Гарика»: Асмус показала подросшую дочь у бассейна с модной прической «розетки»

Кристина Асмус взяла с собой на съемки фильма «Булки» дочь Настю. Благодаря этому, семилетняя девочка смогла побывать на Шри-Ланке, ведь работа над лентой происходит именно на острове.

Асмус пожаловалась, что трудиться ей приходитсч в непростых условиях, ведь из-за пандемии в республике действуют достаточно суровые ограничения. Свободно гулять по острову, к примеру, здесь запрещено, однако, судя по кадрам Кристины в Instagram, Настя все равно неплохо проводит время, купаясь то в море, то в бассейне у отеля.

На обнародованных кадрах видно, как дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова подросла и стала выглядеть чуточку серьезнее. Девочку запечатлели в кадре в цветочном закрытом купальнике и с модной прической «розетки».

«Моя девочка. Удивительно, как абсолютно все, кто видит нас вживую рядом, говорят, что она моя копия. Но мне всегда (с рождения и сейчас) казалось, что она просто безумно похожа на Гарика. Но характер мой — вижу цель, не вижу препятствий», — подписала фото звезда «Текста».

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