Звезды на стиле: Нюша вслед за Асмус оделась с дочкой на море в одном стиле

Кристина Асмус в настоящий момент пребывает на Шри-Ланке в компании 7-летней дочки Насти. Актриса прилетела сюда не для отдыха, как могло показаться. Звезда «Текста» работает над новым фильмом «Булки», а наследница просто сопровождает ее.

И, хотя на острове действуют довольно жесткие ограничительные правила, связанные с эпидемией коронавируса, родственницы все равно стараются видеть во всем позитив и при этом выглядеть привлекательно.

Накануне Кристина Асмус засветилась на публике с дочкой, облаченной с ней в одном стиле, обе примерили шорты и отдали предпочтение кипенно-белому цвету.

Певица Нюша с дочкой Симбой тоже решила выглядеть в отпуске на Кипре на все сто процентов. Как и Кристина Асмус, она старается выходить на люди с наследницей в одном стиле. На вечернюю прогулку родственницы, к примеру, накануне примерили светлые платья и белые босоножки.

«Какие вы хорошенькие!», «Милые тигрицы», «Ну лапы же», «Красоточки», «Невероятные красотки!» — похвалили Нюшу и Симбу фолловеры.

Смотрите также