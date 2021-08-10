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Звезды на стиле: Нюша вслед за Асмус оделась с дочкой на море в одном стиле

Нюша улетела отдыхать на Кипр.

Звезды на стиле: Нюша вслед за Асмус оделась с дочкой на море в одном стиле
Нюша. Фото: Global look press

Кристина Асмус в настоящий момент пребывает на Шри-Ланке в компании 7-летней дочки Насти. Актриса прилетела сюда не для отдыха, как могло показаться. Звезда «Текста» работает над новым фильмом «Булки», а наследница просто сопровождает ее.

И, хотя на острове действуют довольно жесткие ограничительные правила, связанные с эпидемией коронавируса, родственницы все равно стараются видеть во всем позитив и при этом выглядеть привлекательно.

Накануне Кристина Асмус засветилась на публике с дочкой, облаченной с ней в одном стиле, обе примерили шорты и отдали предпочтение кипенно-белому цвету.

Кристина Асмус с дочкой. Фото: Фото: Instagram.com/asmuskristina

Певица Нюша с дочкой Симбой тоже решила выглядеть в отпуске на Кипре на все сто процентов. Как и Кристина Асмус, она старается выходить на люди с наследницей в одном стиле. На вечернюю прогулку родственницы, к примеру, накануне примерили светлые платья и белые босоножки.

Нюша с дочкой
Нюша с дочкой. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

«Какие вы хорошенькие!», «Милые тигрицы», «Ну лапы же», «Красоточки», «Невероятные красотки!» — похвалили Нюшу и Симбу фолловеры.

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