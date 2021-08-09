Две модницы: Асмус на Шри-Ланке нарядилась с дочкой в одном стиле, сделав ставку на кипенно-белый

Кристина Асмус в настоящий момент находится на Шри-Ланке, компанию ей составляет семилетняя дочь Настя от бывшего мужа, резидента Comedy Club Гарика Харламова. Однако звезда «Текста» прилетела сюда вовсе не в отпуск, актриса снимается в фильме «Булки». Да и полноценным отдыхом пребывание здесь не назовешь.

«Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям, ураганы и ливни каждый день», — рассказала Кристина своим подписчикам.

Тем не менее несколько солнечных денечков Асмус удалось выкроить для общения с дочкой, которая с удовольствием покорила морские волны.

Кроме того, девочка заглядывает к маме прямо во время съемок, один из таких моментов артистка запечатлела. Примечательно, что Кристина облачилась с наследницей в одном стиле, сделав ставку на шорты и кипенно-белый цвет, который, по заверениям Эвелины Хромченко, в этом сезоне актуален.

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