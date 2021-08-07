«Это любовь»: Сергей Лазарев нарядил подросшую дочку в клетчатое платье для фотосессии

Сергей Лазарев известен не только в России, но и других странах. Он дважды ездил на конкурс «Евровидение», но победить так и не смог. При этом артист успел проявить себя на в цирке, на льду и паркете для танцев. А вот о личной жизнь он предпочитает не рассказывать. Более того, ему удавалось скрывать наличие ребенка. Теперь уже известно, что певец воспитывает сына Никиту, который скоро пойдет в школу. Также у него подрастает дочка Анна, которой около трех лет.

Лазарев крайне редко делится семейными кадрами. Но накануне он выступил на сцене. На его концерт пришла мама, а также племянница и дети. Многие удивились тому, как выросла Анна. А теперь артист поделился кадрами с фотосессии. Он облачил девочку в клетчатое платье. Певец сидела на полу, усадив кроху рядом. Дочка повторяла все за папой, улыбалась и смеялась. Сергей с нежностью поцеловал ее.

«Это любовь», — отметил он.

Поклонники восхитились малышкой, у которой светлые волосы, как у брата. При этом они разглядели у нее папины черты лица. «Ягодка сладкая», — написала Лера Кудрявцева, увидев как Анна поет. «Господи, какая милотища», — присоединился Влад Топалов. «Что за куколка чудесная», «Как они с Никитой похожи», «Копия папа, милаха такая!», «Вся в папу», «Очень красивая», «Принцесса белокурая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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