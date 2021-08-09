«Выглядит странновато»: Рудковская в кукольном мини-платье «зажгла» на танцполе с Плющенко

Фигурист вместе с женой пришел на вечеринку, где в итоге показал настоящий класс в танце. Пикантные кадры с праздника появились в Сети.

Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастает сын Александр, которого они ласково называют Гном Гномыч. А в прошлом году суррогатная мать подарила им еще одного сына, которого назвали Арсением. Примечательно, что светская львица не стала брать декретный отпуск. Она продолжила работать, а этим летом даже ездила во Францию на Неделю моды.

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Вместе с мужем Яна появляется на публике редко. Но накануне они вместе пришли на вечеринку к ее подруге, которая решила с размахом отметить день рождения. Для такого случая продюсер Димы Билана облачилась в черное мини-платье в кукольном стиле с пышными рукавами. Образ дополнили босоножки на каблуке. А вот развлекал гостей Николай Басков, который даже исполнил для всех песню.

Под лирическую композицию Плющенко стал танцевать с женой. В итоге он показал настоящий класс. Рудковская обвила ногами его стан, показав свои стройные щиколотки. Спортсмен стал ее кружить и делать разные разные движения.

«Неожиданный танец получился с мужем под вокал нашего друга Николая Баскова на празднике у друзей! Удивительно, что мы вместе почти 15 лет, а зажигать еще не разучились! Оставлю я это видео здесь! Мне кажется, оно очень атмосферное и настоящее, хотя выглядит странновато, потому что танец был спонтанным, ну все равно клевым», — написала Яна.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от увиденного, а другие раскритиковали супругов. «Уверена, что это весело, но выглядит странно», «Леди так себя не ведут», «Почаще показывайте вас вместе в такие моменты — вы прекрасная пара», «Ну очень пошло», «Какие вы молодцы, как чувствительно, красиво. Евгений, вы настоящий мужчина», «Как-то стыдно за такое», — прокомментировали пост подписчики.

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