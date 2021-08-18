«Ну привет, Сочи!»: Рудковская в костюме Dior c мини-юбкой прилетела на «Новую волну»

Яна Рудковская является известным продюсером и светской львицей. Она не скрывает, что много сил тратит на работу и хорошо зарабатывает. Жена Евгения Плющенко часто ездит на показы мод и тратит гонорары на наряды люксовых брендов. Последние несколько недель она готовилась к конкурсу «Новая волна», который стартует 19 августа в Сочи. Туда уже приехали Филипп Киркоров, Лариса Долина и Лера Кудрявцева.

Теперь прилетала на побережье Черного моря и Яна. Она устроила фотосессию на трапе частного бизнес-джета. Для такого случая продюсер облачилась в алый костюм Dior c мини-юбкой и слингбэки в тон. В руках она держала сетчатую сумку-шоппер черного цвета. Рудковская сделала акцент на ногах, подчеркнув их стройность. Она также не забыла про укладку и макияж.

«Ну привет, Сочи! Я скучала! „Новая волна“, вы готовы?» — написала звезда.

Поклонники признались, что ждут начала конкурса. При этом многие оценили наряд Яны и обратили внимание на ее длинные ноги. «Правая нога больше в 1.5 раза, чем ваше тело», «Извините, но нога слишком длинная получилась», «Какая классная, вы!», «Очень красивая», «У вас ноги такие длинные», «Вам идут красные оттенки в одежде», «Самолет шикарный, как и сама Яна!» — прокомментировали пост подписчики.

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