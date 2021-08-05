«Как по волшебству!»: Гагарина в летнем платье с рукавами-фонариками встретилась с Родригезом

Полина Гагарина не так давно отдохнула в Греции. Она провела несколько недель с сыном Андреем и дочкой Мией. После развода с Дмитрием Исхаковым певица стала еще больше внимания уделять наследникам. А поклонники заметили, что артистка стала еще стройнее. К слову, после развода она обновила гардероб. Блондинке нравится выглядеть женственно, а также она следит за трендами.

В последнее время Полина часто ездит на гастроли, а также участвует в разных съемках. 5 августа певица случайно встретила Тимура Родригеза. Он был на студии, где трудился над записью фрагмента нового трека. По его словам, ничего не получалось ровно до того, как появилась Гагарина. К слову, певица облачилась в белое платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Летний наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру.

«Я снимаю сниппет новой песни и думаю, что не клеится, должно что-то произойти магическое. И тут раз, и как по волшебству! Посмотрите, кто пришел! Вообще и все сразу заладилось! И все заработало!» — заявил Родригез. «Приглашайте друзья, если у вас не ладится в семье, в судьбе! Звоните» — пошутила певица.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит Полина. «Выглядишь просто шикарно!», «Красавица», «Выглядишь просто шикарно!», «Полина, ты красотка!», «Такая нежная», «Вы все чаще пересекаетесь», «Красотка, платье так идет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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