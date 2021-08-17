«Ноги еще больше удлиняются»: Ани Лорак в брюках с высокой посадкой и на шпильках подчеркнула фигуру

Певица выбрала несколько женственных образа для шоу. Один из них оценила стилист Марина Корабель.

Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она не скрывает, что привыкла к вниманию поклонников. В свои 42 года певица может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, она всегда подбирает себе женственные наряды не только для сцены, но и обычной жизни. Артистка порой шьет наряды на заказа. Она рассказывала, что со временем у нее выработался свой вкус в одежде.

Этим летом Лорак много путешествует. Она успела отдохнуть с дочкой Софией в Турции. Теперь певица вернулась к гастролям. Как и Светлана Лобода, она побывала в Одессе. В ночном клубе был настоящий аншлаг. Для выходов на сцену она приготовила несколько нарядов. Один из них наиболее запомнился зрителям, так как подчеркнул силуэт фигуры. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) танцевала и пела в топе и брюках с завышенной посадкой. Наряд из мерцающей кожи дополнили туфли на шпильке.

Поклонники восхитились этим нарядом. Многие также обратили внимание на то, что Лорак грациозно двигалась по сцене. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Марина Корабель.

«Брюки с высокой талией и топ в цвет брюк прекрасно подчеркивает силуэт фигуры Ани, а она у нее в прекрасной форме. В сочетании босоножек на высокой шпильке ноги еще больше удлиняются. А акцентный кожаный ремень на талии завершает образ. Макияж и укладка тоже гармонично сочетаются со всем аутфитом», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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