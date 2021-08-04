«Молодежно»: Мирослава Карпович позировала в мини-платье с принтом «мильфлер»

Мирослава Карпович многим известна по сериалу «Папины дочки». Актриса после проекта стала работать моделью, но теперь снова снимается, а также играет в театре. В прошлом году интерес к ней возрос, так как стало известно, что Мирослава встречается с Павлом Прилучным. Их заметили вместе, когда актер только развелся с Агатой Муцениеце. И даже спустя год о своих отношениях пара предпочитает не говорить.

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Не так давно Карпович отдохнула с возлюбленным на Мальдивах. А вот вернувшись в Москву она снова стала активно принимать участие в фотосессиях. Обычно актриса крайне редко делится новыми снимками. Но ранее она показала, как в соломенной шляпке снималась в поле, а потом красовалась в наряде в горох. Теперь Мирослава решила побаловать себя обновкой. Она запечатлелась в примерочной в новом наряде.

Артистка облачилась в мини-платье цвета Tiffany с актуальным принтом «мильфлер». Рукава-разлетайки и резинка на талии, подчеркнули ее хрупкую фигуру. Образ дополнил ободок с цветами и яркие кроссовки.

«Молодежно», «Модно», «Легчайше», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Мирослава. Многие посчитали, что она стала еще стройнее. «Платье шикарное», «Мирославочка, вы такая красивенькая, миленькая и хорошенькая», «Классная модель из вас получается, вы мисс позитив», «Какие ноги тоненькие», «Девочка-девочка», «Всегда прелестна», — прокомментировали кадры подписчики.

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