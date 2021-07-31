«Приводим пацана в порядок»: Павел Прилучный устроил сыну совместный досуг

В одной из последних Stories личного микроблога актера Павла Прилучного появилась запись, в которой знаменитость прогуливается с сыном Тимофеем по лучшим заведениям для семейного отдыха.

Пока Агата устроила водные процедуры с дочерью Мией в ванной комнате своей квартиры, Павел сводил сына в бассейн, игровую комнату и в салон.

«Наконец-то», — заявил Прилучный в своем Instagram.

Исполнитель главной роли в сериале «Закрытая школа» показал, как стригут сына в парикмахерской.

«Приводим пацана в порядок», — заявил Павел, наводя камеру на сына.

Тимофей сидел в кресле мастера по стрижкам и сосредоточенно наблюдал за своим преображением. А после того, как наследник Прилучного подстригся, он насладился игрой в разноцветных шариках вместе с отцом.

Экс-возлюбленный Муцениеце вместе с сыном прокатился на горках. В одной из таких горок-труб Павел застрял. И на просьбы детей быстрее освободить им аттракцион, актер принес свои глубочайшие извинения.

После того, как Тимофей попрыгал на батутах, мальчик поспешил с папой в бассейн. Прилучный записал ролик, в котором малыш прыгал бомбочкой в воду.

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