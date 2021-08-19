«Ну и зачем?»: Волочкова в мерцающем боди вывалила напоказ половину пышной груди

Анастасия Волочкова много лет носит статус королевы шпагатов. Эта поза стала фирменным знаком балерины, которым она гордится по-настоящему. Где бы ни была артистка, она обязательно порадует поклонников своей великолепной растяжной.

Вот и на презентации своего музыкального альбома под названием «Вселенная», где она выступила в качестве вокалистки, не обошлось без танцев со шпагатом. На эту композицию звезда сняла клип, в котором предстала с длинными волосами и с необычным ярким макияжем.

Волочкова осталась довольна прошедшим праздником, тем более после него ее роскошный большой дом наполнился красивыми живыми цветами, которые она так обожает. На фоне букетов балерина запечатлелась для личного блога. Для фотокадра знаменитость примерила мерцающее золотистое боди, которое сексуально обнажило ее высокую пышную грудь. Этот факт сработал словно команда «фас» на пользователей Сети, которые тут же бросились обсуждать Анастасию.

«О Господи…», «Кому это интересно?», «Тяжелый случай», «О боже… Все, отписываюсь, надоело», «Срамота», — написали недовольные.

Однако немало нашлось и тех, кого восхитила артистка.

«Бомбическая», «Королева красоты», «Вы прекрасны, Анастасия», «Секси, невероятная», — прокомментировали фото люди.

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