Длинные локоны и яркий макияж: в новом клипе Волочкова стала точной копией Повалий

Анастасия Волочкова на время отложила пуанты в сторону и взялась за микрофон. На днях экс-балерина представила новый альбом под названием «Вселенная», куда вошли 19 композиций, в том числе песня «Одна», пишет ФАН. Именно на эту композицию звезда сняла клип, в котором предстала с длинными локонами и с необычно-ярким макияжем. Поклонники отметили, что Анастасия стала точной копией Повалий.

«Как похожи! Сравнила, есть схожесть. Конкурентка Бузовой», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Волочкова рассказала, что планирует отсудить у Большого театр приличную сумму. По словам экс-балерины, главная сцена страны должна ей более 19 миллионов рублей.

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