«Это у вас семейное?»: 15-летняя дочь Волочковой запечатлелась в лифчике

Дочери Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина – 15 лет. В эти дни она отдыхает в Египте. В своем Instagram девушка поделилась снимком, на котором позировала в черном бикини на балконе отеля. Фанаты пришли в восторг от внешности повзрослевшей девушки.

«Это у вас семейное? Огонь! Красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Аридна родилась в 2005 году. Она единственная дочь знаменитой балерины. До 12 лет девушка жила с мамой, а позже перебралась к отцу и его новой жене, телеведущей Елене Николаевой. Этот момент Ариадна объяснила тем, что так удобнее добираться до школы. К слову, с телезвездой Ариадна быстро нашла общий язык, их нередко можно заметить за совместным времяпрепровождением.

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