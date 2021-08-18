«Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа!»: Шаляпин вернулся из Америки и расхвалил Волочкову

Певец Прохор Шаляпин, который завершил свой отпуск в Америке, где он гостил у канадской миллионерши, в Instagram поделился совместным кадром с балериной Анастасией Волочковой. Он побывал в одном из московских ресторанов на презентации ее дебютного альбома.

«Сегодня на презентации дебютного альбома Анастасии Волочковой. Настя, ты настоящая звезда в любых амплуа!»

Прохор Шаляпин

«По-настоящему красивые русские люди. К тому же еще и талантливые», «А у вас хорошая партия. Аполлон и Афродита», «Очень хорошо, что вы поддерживаете друг друга», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Прохор Шаляпин на протяжении последнего месяца гостил в Америке у своей канадской миллионерши. Причем у его любимой бизнес-вумен были очень серьезные проблемы со здоровьем. Татьяна Дэвис подхватила коронавирус. Прохор Шаляпин делился новостями о ее здоровье и отмечал, что миллионерша очень плохо себя чувствует. Судя по всему, сейчас ей уже полегчало.

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