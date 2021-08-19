«Ее голос изменился до неузнаваемости»: Разин назвал настоящую причину ухода Пугачевой со сцены

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram озвучил истинную причину ухода певицы Аллы Пугачевой со сцены. По его словам, Примадонну сгубило курение.

«Алла Борисовна Пугачева ушла из шоу-бизнеса именно потому, что она курит с семидесятых годов, поэтому ее голос изменился до неузнаваемости. Юра Шатунов курит с шести лет. Он — единственный в группе «Ласковый май», кому разрешалось курить. Остальные солисты никогда не курили». Андрей Разин

Как отметил Андрей Разин, он не советует никому из начинающих музыкантов курить. К примеру, сам он не сделал ни одной затяжки в жизни, поэтому всегда пел чистым голосом. Пугачева и Шатунов, как заверил Разин, поют прокуренными голосами.

Напомним, что Алла Пугачева последний раз радовала публику большим концертом в честь своего семидесятилетия. Это было больше двух лет назад. Тогда она обмолвилась, что в следующий раз нескоро появится на сцене.

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