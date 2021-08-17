«Умеет скрыть недостатки»: 72-летняя Пугачева дополнила образ из органзы и широких брюк туфельками «Мери Джейн»

Алла Пугачева в свои 72 года продолжает быть иконой стиля для многомиллионной армии поклонников. На этот раз Примадонна вышла в свет в тотальном черном наряде. Он состоял из прозрачной рубашки из органзы, широких брюк и туфелек на низком ходу с перемычкой, их еще называют туфлями «Мери Джейн».

Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить новый аутфит Пугачевой, в котором звезда с удовольствием позировала на камеру.

«Рубашка-оверсайз из органзы, широкие брюки, туфельки «Мери Джейн», кожаный чехол для телефона на шейном шнуре — Примадонна в курсе модных трендов, воплотив их в total black. Длины и пропорции в аутфите соответствуют типу фигуры, Алла Борисовна умеет скрыть недостатки. Относительно черного цвета существует главное правило: чем ближе он к лицу, тем больше тени дает. А тень, в свою очередь, углубляет морщины и акцентирует мелкие несовершенства кожи. Алла Борисовна это знает, поэтому использует в свою пользу небольшие нюансы: светлые пряди распущенных волос, декольте — так черные вещи отдалены от лица. Прозрачность органзы на светлой коже также изменяет восприятие черного цвета. Поэтому образ не выглядит «глухим» и тяжелым», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

Смотрите также