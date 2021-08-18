«Вот и морщинки под глазами»: Алла Пугачева показала крупным планом свое лицо без прикрас

Алле Пугачевой в апреле исполнилось 72 года, но бабушкой назвать ее в полном смысле слова сложно. Хотя звезда с гордостью носит этот статус, опекая 9-летнюю внучку Клавдию Земцову, дочь Кристины Орбакайте. В этом году девочка прилетала из Америки, где она живет с родителями, чтобы навестить Примадонну и своих племянников Гарри и Лизу. Им 18 сентября исполнилось по 8 лет.

Алла Пугачева всегда внимательно следит за трендами, блещет стройностью, бодростью духа и моложавостью. Однако в день рождения своих младших наследников-близяшек она вдруг заговорила о морщинках на своем лице, сочинив четверостишие. Мини-произведение певица украсила собственным селфи, запечатлев лицо крупным планом без макияжа и фильтров.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок. Пусть появляются. No problem!» — написала она в Instagram.

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