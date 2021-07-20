В поисках дома мечты: Дженнифер Лопес приехала на стройку особняка в Лос-Анджелесе

Как уже сообщала Teleprogramma.pro, американская певица Дженнифер Лопес присматривает себе новое семейное гнездышко в Лос-Анджелесе. Ранее она взяла своего бывшего (а может, уже и не совсем бывшего) жениха Бена Аффлека, чтобы посмотреть шикарные особняки вместе с риелтором. А на минувших выходных отправилась на стройку одного такого объекта в районе Бель-Эйр и так пристально изучала его, что журналисты сразу подумали, будто именно здесь строится «дом мечты» 51-летней певицы.

Фотографии папарацци опубликовал портал TMZ. На них видно, как Лопес в белом топике, завязанном под грудью, и спортивных штанах бродит по стройке, разговаривает с прорабом, забирается по раздвижным лестницами наверх и все детально осматривает. Испачкаться в пыли звезда, похоже, совсем не боялась.

Издание отмечает, что Дженнифер очень сильно заинтересовалась этим домом, хотя он находится совсем недалеко от ее нынешнего жилья. Журналисты предполагают, что звезда собирается свить более уютное гнездышко для себя, своих детей и, возможно, для будущего мужа, на место которого, по мнению прессы, метит Бен Аффлек.

Напомним, официально звездная пара свои отношения не подтверждала, а некоторые инсайдеры уверяют, что актер и певица — просто хорошие друзья. В апреле 2021 года, когда Лопес рассталась со своим женихом Алексом Родригесом, она стала часто видеться с Беном, за которого чуть было не вышла замуж в 2003-м. Западные СМИ тут же стали готовиться к тому, что голливудская пара возобновит свои отношения.

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