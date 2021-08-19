«Выпустить пар»: стало известно, как принц Уильям расслабляется вдали от семьи

Принц Уильям – большой поклонник спорта. Он не прочь взять в руки теннисную ракетку или погонять футбольный мяч. Любовь к этой игре у герцога Кембриджского с юных лет. Однако, как недавно признался Уильям, с возрастом любовь к футболу стала еще сильнее.

«С тех пор, как стал отцом, футбол стал для меня намного важнее, чем был раньше. Теперь мне нужно чаще бывать среди других парней, чтобы выпускать пар», — цитирует принца Уильяма Express.

больше по теме Мечта папы: принц Уильям рассказал о спортивном будущем принца Джорджа Наследнику британской монархии недавно исполнилось восемь лет.

Напомним, ранее стало известно, что принц мечтает о большом спортивном будущем для своего старшего сына – принца Джорджа. Уильям хочет, чтобы королевский наследник в будущем совмещал спортивную карьеру и свои обязанности британского монарха.

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