Мечта папы: принц Уильям рассказал о спортивном будущем принца Джорджа

Принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Недавно ему исполнилось восемь лет. Родители уже подыскивают сыну новую школу в Беркшире. До этого Джордж учился в частной школе Лондона вместе со своей сестрой, принцессой Шарлоттой.

Недавно принц Уильям признался, что мечтает о том, чтобы его сын стал футболистом и в будущем смог совмещать спорт и свои королевские обязанности. Об этом пишет Express.

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Добавим, сам Уильям – большой поклонник футбола не только как фанат, но и как игрок-любитель. Кроме того, будущий король руководит футбольной федерацией Англии и не пропускал домашние матчи чемпионата Европы с участием коллектива.

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