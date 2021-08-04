Каникулы маленьких монархов: Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили детям отдых

Кейт Миддлтон и принц Уильям – родители троих детей. Старшему из них, принцу Джорджу, недавно исполнилось восемь лет, а младшему принцу Луи – три года. Принцесса Шарлотта в этом году отметила свое шестилетие. Летние каникулы наследники проводят в компании мамы и папы на островах Силли. Об этом пишет Еlle. Добраться к курортному месту можно на вертолете, что гораздо быстрее, или пароме за пять часов.

В августе прошлого года Кембриджские также отдыхали на Силли. Эти острова – одно из любимых мест отдыха всей семьи. Принц Уильям бывал там в детстве со своей мамой, принцессой Дианой и братом Гарри.

больше по теме Новые должности: Кейт Миддлтон возьмет на себя две обязанности принца Гарри Герцогиня Кембриджская станет главой регбийного союза Англии и футбольной лиги регби.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт и Уильям присматривают для Джорджа школу в Беркшире. До этого мальчик вместе с сестрой учился в частной школе в Лондоне.

Смотрите также: