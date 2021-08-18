Принц Уильям рассекретил необычное хобби Кейт Миддлтон

Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон любит вязать. К этому занятию она пристрастилась во время третьей беременности и даже связала свитер для маленького принца Луи. Теперь же принц Уильям ее необычное хобби.

Джоанна Басфорд – молодая художница из Шотландии выпускает раскраски. Ее работы широко известные во всем мире, не обошла их стороной и Кейт Миддлтон. Оказывается, герцогиня Кембриджская покупает книги Басфорд и сама их раскрашивает. Об этом рассказал принц Уильям.

«Он сказал мне, что его жене нравятся мои книги», — цитирует Басфорд Express.

Напомним, в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям отметили десятилетие совместной жизни. Они воспитывают троих детей – принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту.

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