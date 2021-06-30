Растопил сердца фанатов: принц Джордж вместе с родителями побывал на футболе

Кейт Миддлтон и принц Уильям – большие поклонники спорта. Они не раз посещали матчи Уимблдона и других крупных событий. На этот раз герцоги Кембриджские не упустили возможности побывать на игре чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии. На трибуны они пришли в компании старшего сына, принца Джорджа.

Действия семилетнего королевского наследника умилили миллионы фанатов. Вместе с многотысячной аудиторией фанатов стадиона «Уэмбли» Джордж спел национальный гимн.

«Маленький Джордж в таком же костюме, как и его папа – мое сердце растаяло! Ой, с ними Джордж! Англия, не подведи маленького принца!», — цитирует футбольных фанатов Express.

К слову, сборная Англии прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Украины.

Еще больше новостей по «Евро-2020» — на новом проекте «Комсомольской правды» Sportkp.ru.

Смотрите также: