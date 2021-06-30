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Растопил сердца фанатов: принц Джордж вместе с родителями побывал на футболе

Герцоги Кембриджские посетили матч чемпионата Европы между сборными Англии и Германии.

Растопил сердца фанатов: принц Джордж вместе с родителями побывал на футболе
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям – большие поклонники спорта. Они не раз посещали матчи Уимблдона и других крупных событий. На этот раз герцоги Кембриджские не упустили возможности побывать на игре чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Германии. На трибуны они пришли в компании старшего сына, принца Джорджа.

Действия семилетнего королевского наследника умилили миллионы фанатов. Вместе с многотысячной аудиторией фанатов стадиона «Уэмбли» Джордж спел национальный гимн.

«Маленький Джордж в таком же костюме, как и его папа – мое сердце растаяло! Ой, с ними Джордж! Англия, не подведи маленького принца!», — цитирует футбольных фанатов Express.

К слову, сборная Англии прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Украины.

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