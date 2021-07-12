Спортивная семья: семилетний принц Джордж растрогал фанатов своим появлением на футболе

Герцоги Кембриджские отметились на стадионе «Уэмбли» во время финала чемпионата Европы по футболу.

Накануне в Лондон прошел финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии. Победу в непростой игре одержали итальянцы только в серии пенальти. Напомним, что в первом тайме англичане открыли счет на второй минуте игры, а во втором, на 67-й минуте встречи, итальянцы его сравняли. Поддержать свою сборную пришли и герцоги Кембриджские. В королевской ложе были Кейт Миддлтон, принц Уильям и их старший сын, семилетний принц Джордж. Его неподдельные эмоции во время игры растрогали фанатов британской королевской семьи.

«Какой чудесный малыш! Как Джордж любит футбол! Весь в папу», — писали пользователи Сети.

Напомним, 22 июля Джорджу исполнится восемь лет. Ранее была информация, что Кейт и Уильям планируют перевести его в другую школу, в которой когда-то учился сам Уильям и принц Гарри.

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