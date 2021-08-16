«Ситуация может нанести урон»: принц Уильям обеспокоен состоянием королевы

В британской королевской семье вновь неспокойно. На этот раз в эпицентре оказался младший сын королевы – принц Эндрю. Американка Вирджиния Джуффре утверждает, что Эндрю надругался над ней, когда ей было всего 17 лет. По ее словам, это произошло в 2001 году. Ситуация обрастает новыми подробностями – в этом деле появились неожиданные свидетели. Королева нелегко переживает этот инцидент. Особенно обеспокоен происходящим принц Уильям.

«Уильям обеспокоен тем, что вся эта ситуация может нанести непоправимый урон здоровью королевы. Что касается Эндрю, то он никогда не вернется к общественной жизни», — сказал Mirror королевский источник.

Напомним, в эти дни Елизавета II находится в Балморале, где обычно проводит свой отпуск в августе. В этом году королева отправилась в семейный замок сама, впервые за 73 года без принца Филиппа.

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