«Мне комфортно»: Снаткина рассказала о сотрудничестве с внуком Пугачевой

Анна Снаткина получила широкую популярность после сериала «Татьянин день», который вышел на экраны в начале 2000-х. Вот уже три года она служит в театре Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков, и играет в трех спектаклях.

Теперь же актриса репетирует четвертый, где вместе с ней на сцену выйдет Никита Пресняков. Анна отметила, что очень довольна работой с ним.

«На репетициях мы помогали друг другу: он мне в вокале, я ему — в решении актерских задач. Мне с Никитой очень комфортно работать, он воспитанный, сдержанный, достойный и теплый человек. Самостоятельная и состоявшаяся творческая личность», — цитирует актрису 7Дней.ru.

Добавим, что в этом году Никита Пресняков отметил свое 30-летие. Старший внук Пугачевой также увлекается музыкой, у него есть своя группа.

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