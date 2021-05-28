«Ему уже нравится тяжелая музыка»: Никита Пресняков назвал любимую группу Гарри Галкина

Как отметил музыкант, семилетний мальчик уже прекрасно играет для своих лет на пианино.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову об увлечениях детей своей бабушки Аллы Пугачевой – Лизы и Гарри Галкиных.

«Гарри Галкину уже нравится тяжелая музыка. Он любит Linkin Park, как и я. Он уже играет вовсю на пианино. Они прямо, блин, нереальные дети». Никита Пресняков

Как отметил Никита Пресняков, Лиза Галкина не отстает по талантам от брата. Она также очень развитый ребенок. «Лиза очень артистичная. Общаешься с ними и прямо не веришь, что им столько лет. Прямо моментами кажется, что они старше тебя», — заметил старший сын певицы и актрисы Кристины Орбакайте.

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины появились на свет в 2013 году. Сейчас им семь лет, и они закончили обучение в первом классе. Их племянник Никита Пресняков старше ребят на 23 года. В доме своей бабушки Аллы Пугачевой, по его собственному признанию, он достаточно редкий гость.

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