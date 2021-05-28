«Когда видимся – кайфуем»: Никита Пресняков рассказал об отношениях с братом и отчимом

По словам музыканта, он со всеми родственниками отлично ладит.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал об отношениях со своими близкими родственниками.

«С Дени мы братья. Вместе какое-то время жили. Я снимал его на камеру маленького. Он был единственный актер у меня в кадре. С годами у него появилось много интересов, которые на мои похожи. Мы каждый раз, когда видимся — кайфуем. Он вырос классным чуваком». Никита Пресняков

Как отметил Никита Пресняков, подружился он и с отцом Дени, бизнесменом Русланом Байсаровым. «Он стал близким мне человеком. Я помню, как он возил нас в горы кататься на сноубордах. Давал мужские советы в плане общения с девушками. Мы с ним играли в приставку без конца. С Мишей Земцовым, нынешним мужем мамы, сейчас тоже отличные отношения. Он словно мне старший брат», — сказал певец.

Напомним, что мать Никиты Преснякова, актриса Кристина Орбакайте, родила сына Дени от бизнесмена Руслана Байсарова. В свое время они через суды делили ребенка, устанавливая, с кем он будет жить.

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