«Человек может умереть»: Хабиб Нурмагомедов – о победном приеме в бою с Конором Макгрегором

Несмотря на то, что с момента боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в Лас-Вегасе прошло почти три года, бойцовское сообщество до сих пор вспоминает его как событие века.

Еще бы – фаворит схватки Макгрегор с размахом рук на 10 сантиметров длиннее, чем у Нурмагомедова, два раунда подряд оказывался на полу, проиграл третий, а в четвертом и вовсе после удушающего приема запросил пощады.

Хабиб Нурмагомедов накануне вспомнил о том самом приеме. Экс-чемпион заметил, что это смертельный захват, и тогда, на ринге, все могло бы закончиться плачевно.

«Человек может умереть от такого захвата. Могу вас за кулисами чуть придушить, вы поймете о чем речь. Когда вас человек душит и занимается этим тридцать лет — это холодное оружие. Если нет судьи, что может быть? Он убирал мои руки, он убирал мой захват. Мы разумные люди и все понимаем, понимаем, что могло быть», — поведал спортсмен.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года, троекратно защитив свой титул, и ушел непобежденным – у него за плечами 29 боев ММА и ни одного поражения. Ирландец Конор Макгрегор, в свою очередь, объявил о прекращении выступлений в начале лета 2020 года.

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