«Я не творческий человек»: Хабиб Нурмагомедов высказался об отношении к Моргенштерну

Экс-чемпион пообщался с прессой и сделал несколько заявлений.

32-летний экс-чемпион UFC в легком весе, боец Хабиб Нурмагомедов, накануне провел пресс-конференцию в Москве. Спортсмен рассказал о планах на футбольную карьеру, поделился воспоминаниями о триумфальном поединке с Конором Макгрегором, а также коснулся музыкальных предпочтений.

В частности, легенду спросили, слушает ли он творчество рэпера Моргенштерна, который на сегодняшний день является не только самым популярным исполнителем среди молодежи, но и самым скандальным. Его треки и концерты общественники требуют запретить как тлетворно влияющие на подрастающее поколение.

«Стараюсь не забивать голову. Моргенштерн? Я не фанат музыки. Скажем так, я не творческий человек. Хотя читаю, и стихотворения знаю», — высказался Нурмагомедов.

Отметим, что Хабиб Нурмагомедов оказался лидером последнего рейтинга Forbes. Боец признан самым популярным представителем шоу-бизнеса с доходом в 12 миллионов долларов и 29 миллионами подписчиков в Instagram.

Смотрите также