«Всем спасибо»: Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Конор Макгрегор выступил с неожиданным заявлением, обескуражив своих верных почитателей словами о том, что он намерен завершить спортивную карьеру. По поступившей информации, об этом ирландский боец смешанного стиля рассказал на личной страничке в Twitter.

Делиться подробностями на этот счет мужчина не стал, дав понять, что принял такое решение самостоятельно. Макгрегор поблагодарил поклонников, заявив, что этот этап своей жизни он будет помнить всегда. К слову, несколькими годами ранее, в 2016-м атлет выступил с такой же речью. Тогда Конор убедил фанатов в том, что он намерен оставить бои. Однако, спустя некоторое время, Макгрегор пересмотрел свое решение и возобновил тренировки. По этой причине верные почитатели спортсмена не могут решить, насколько серьезны и обдуманы действия атлета.

«Привет, ребята, я решил уйти из боев. Спасибо всем за удивительные воспоминания!» — подметил Макгрегор.

Фанаты ирландского бойца смешанного стиля надеются, что Конор все же передумает. Однако сам спортсмен никаких комментариев на это счет пока не давал. Атлет уточнил, что намеревался сообщить о своем уходе из спорта еще несколькими неделями ранее, намекнув, что это решение он принял обдумано.