Собственного производства: Хабиб Нурмагомедов показал свой завтрак «из детства»

32-летний экс-чемпион UFC в легком весе, боец Хабиб Нурмагомедов на днях был признан самым популярным представителем шоу-бизнеса по версии Forbes с доходом в 12 миллионов долларов и 29 миллионами подписчиков в Instagram. У себя в микроблоге боец публикует самый разный контент, который неизменно находит высокий отклик у фолловеров.

На этот раз Нурмагомедов показал свой скромный обед. «Чай, хлеб и овечий сыр — собственного производства. Отдыхаю короче, прошу по пустякам не отвлекать. Еда детства моего», — написал спортсмен в микроблоге.

Подписчики поспешили заметить, что при виде натюрморта от Хабиба у них знатно поднялся аппетит. Кто-то стал предлагать десерт, который в детстве был слаще любых конфет.

«А еще масло на хлебе с сахаром», «Хорошо залетело бы ща», «Приятного аппетита, это безумно вкусно», «Арбуза не хватает на столе», «Красиво жить не запретишь!», «Всегда так завтракал. Приятного аппетита, чемпион», «Все домашнее вкусное», «Цунтиинская еда», — пишут в комментариях.

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