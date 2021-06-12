«Я молодая, я незамужняя»: Клава Кока снялась для журнала Playboy

Певица сделала такой подарок себе к 25-летнему юбилею и заодно своим фанатам.

Певица Клава Кока стала гостьей на вечернем шоу у Ивана Урганта вместе с музыкантом и композитором Сергеем Жуковым. Звезды обсудили недавно вышедший совместный хит «Нокаут», вспомнили, с чего начиналось их сотрудничество, а также обсудили планы на ближайшее будущее.

Не смог Ургант не упомянуть о наряде Коки, который произвел фурор среди поклонников певицы. На премии МУЗ-ТВ девушка пришла в тонком телесного цвета комбинезоне, сымитировавшем обнаженное тело. И шоумен задал только один вопрос: зачем девушка надела юбку, ведь прикрывать уже было нечего.

На что блондинка оправдалась – она была не раздета, а одета. И считает, что в том, чтобы показать свою красивую фигуру, нет ничего постыдного: «Я молодая, я незамужняя».

«А если вам предложат сняться в каком-нибудь журнале, что вы скажете?», — поинтересовался Ургант.

«А я уже согласилась! Скоро – сейчас будет эксклюзив, я еще нигде не рассказывала — скоро выходит обложка со мной. Это будет очень эстетично, не пошло. Я решила, что на свое 25-летие я это сделаю, и это для меня что-то новое!», — призналась красотка.

Номер с Клавой Кокой выйдет в конце июня. «В день летнего солнцестояния», — анонсировала певица.

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