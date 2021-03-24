Васильев назвал ультрамодным: Клава Кока предстала в трендовом пальто и ботфортах салатового цвета

Историк моды Александр Васильев совсем недавно представил трендовый оттенок в одежде, который для него является спорным, — кислотный салатовый. С одной стороны, он ультрамодный, заметил эксперт, но с другой – это оттенок-однодневка, актуальность которого будет падать быстрее, чем он завоевал сердца модниц.

Но популярная певица Клава Кока уже обзавелась стильными вещами трендового оттенка. Причем, девушка решила составить монохромный образ, полностью выдержанный в кислотном салатовом. Она облачилась в пальто Тедди, утрированные ботфорты и даже маникюр выдержала в ярком цвете.

Ранее любимица молодежи отметилась на пресс-завтраке «Муз-ТВ» по случаю приближающейся музыкальной премии. Девушка выгуляла яркое платье-рубашку с принтом из мультяшных персонажей.

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