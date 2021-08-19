Дело было на пляже: Каменских повернулась к солнцу стрингами цвета «взбесившейся Барби»

Певица гастролирует по стране, но находит время для отдыха и купания.

Певица Настя Каменских после мегауспешного дуэта с Потапом занялась сольной карьерой. Знойная брюнетка с пышными формами быстро заняла свою нишу и теперь регулярно дает концерты в Украине. Сейчас у нее нон-стоп по северо-западу – каждый день выступления, но артистка этому только рада.

Успевает Настя Каменских между саунд-чеками и встречами с фанатами отдохнуть. Причем, делает это в привычной для себя манере – пикантно и откровенно. На сей раз певица возлегла на шезлонге в бикини со стрингами цвета «взбесившейся Барби», подставив свою «как у Ким» жарким солнечным лучам.

Стоит признать, что Каменских регулярно делится с подписчиками в Instagram снимками в бикини. Недавно поп-дива вернулась из отпуска в Хорватии, откуда буквально усыпала свой микроблог кадрами с пляжа.

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